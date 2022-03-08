У Сватовому люди вийшли на мітинг проти окупантів: напередодні ті хотіли захопити військкомат

8 березня 2022 , 10:54
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Джерело:

Суспільне Донбас

У луганському Сватовому люди мітингують проти окупації та російських бойовиків у місті. Місцеві мешканці вимагають від росіян покинути населений пункт.

Кілька російських окупантів перекрили центральну вулицю Сватового із технікою та зброєю. 

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Раніше повідомлялося, що окупанти намагалися захопити приміщення військкомату. 

Відео мітингу у Сватовому: 

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Автор: Ярослава Прадід