Свідчення правди дуже важливі, – Зубов про поширення відео та фото наслідків дій Росії

У Росії продовжується тотальне зомбування населення. Саме тому більшість громадян досі не вірить у те, що їхня влада закидає бомбами мирні міста України та вбиває цивільних.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов. Він зазначив, що росіяни вважають таку інформацію – фейковою.

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Росіяни вважають, що бомблять українці

За словами політолога, більшість росіян (ті, які визнають війну) заявляють, що Росія не може бомбити українські міста, мовляв, це – неможливо. Вони вважають, що це все вигадали українці, або ж гірше – самі кидають бомби на будинки, а потім звинувачують Росію.

Політолог підкреслив, що на це й розрахована кремлівська пропаганда, яка говорить, що Росія б'є тільки по військових об'єктах, а все інше роблять самі "укрофашисти". Він наголосив, що все це – дуже брехливо та гидко.

Надсилайте докази близьким з Росії

"Саме тому свідчення правди дуже важливі. Особисті докази – фотографії, короткі відео, які надсилають (в Росію – 24 канал) своїм родичам чи близьким люди з України. Думаю, це на багатьох діятиме, хоча в Росії й триває жахливе зомбування, – закликав Зубов.

Зубов закликав надсилати відео- та фотодокази близьким з Росії: дивіться відео

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