Свідомо оминають Московський патріархат: жителі Кривого Рогу масово святили паски в ПЦУ та УГКЦ

Через війну, яку розв'язала Росія, зараз у багатьох українців відбувається переоцінка цінностей. Зокрема у Кривому Розі віряни почали відмовлятись від відвідування церков Московського патріархату.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив кореспондент із Кривого Рогу. Він зазначив, що зараз містяни не хочуть йти до церков, де прославляють патріарха Кирила, який благословив російські війська на геноцид українців.

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Містяни не замислювались, чия церква

Журналіст пояснив, що через географічну особливість міста жителі Кривого Рогу зазвичай відвідували ті храми, які розташовані ближче до їхніх домівок. Водночас вони не дуже замислювались над тим, чи це Українська православна церква Московського патріархату, Українська православна церква або ж Українська греко-католицька.

Почали оминати Московський патріархат

Кореспондент також підкреслив, що у Кривому Розі загалом храмів Православної церкви України трохи більше, ніж 10. Утім, церков Московського патріархату – близько 50 чи 60.

Однак цього року була тенденція, що люди свідомо оминали Московський патріархат. Вони цілеспрямовано з самого ранку йшли до храмів ПЦУ та УГКЦ,

– зазначив журналіст.

За його словами, 24 квітня, на Великдень, люди з самого ранку громадським транспортом, власними авто або ж разом із близькими на їхніх машинах відправлялись в проукраїнські храми, якщо ті були далеко від їхнього дому. Він зазначив, що навіть у маленьких церквах ПЦУ, де зазвичай було не більше 30 – 50 людей, на свято був аншлаг.

"Якщо минулого року в таких церквах було 50 людей, то сьогодні там – не менше ніж 200 – 300. І вони все йшли і йшли, щоб отримати свою частинку благодаті та благословення. Водночас бути спокійними, що почують слово правильної церкви, яка не є ворогом України", – підсумував журналіст.

Журналіст розповів про те, як жителі Кривого Рогу почали оминати Московський патріархат: дивіться відео