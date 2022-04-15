Світ має готуватися до того, що Путін використає ядерну зброю, – Зеленський

Російський президент Володимир Путін може наважитись на використання ядерної зброї у війні проти України. Потрібно не боятися, а готуватися до такого розвитку подій.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN 15 квітня. Він зазначив, що росіяни готові застосовувати хімічну зброю, бо життя українців для них нічого не означають.

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"Не тільки я — увесь світ, усі країни повинні хвилюватися. Треба думати, не боятися, а бути готовим. Але це питання не лише до України, а й до всього світу", – сказав президент.

Що кажуть у США

У Сполучених Штатах Америки посадовці попереджають, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї, якщо його "загнати в кут". Директор Центрального розвідувального управління Білл Бернс 14 квітня сказав, що у відомстві "дуже уважно" спостерігають за цією можливістю. Бернс наголосив, що наразі не бачить жодних ознак того, що Росія готується до такого кроку.

Через розпач Путіна та російського керівництва та невдачі, які вони мають у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку є потенційним застосуванням тактичної ядерної зброї,

– сказав директор ЦРУ.

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