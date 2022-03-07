Світ мовчки спостерігає, у нас – реальна небезпека для критичної інфраструктури, – Верещук

Ірина Верещук заявила, що в Україні виникла реальна небезпека в питанні охорони об'єктів критичної інфраструктури. Водночас міжнародна спільнота мовчки за цим спостерігає.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі одного із телеканалів розповіла про загрози для критичної інфраструктури України, повідомляє 24 канал.

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В Україні є загрози для важливих об'єктів, світ не реагує

Верещук наголосила, що в Україні виникла реальна небезпека в питанні охорони об'єктів критичної інфраструктури, до яких, наприклад, належать АЕС. Росія безвідповідально обстрілює важливі об'єкти, ба більше – навіть анонсує це.

А Європа та весь світ мовчки, як на мене, спостерігають. Ми чудово розуміємо, яка це проблема, про це говорить президент,

– зазначила міністерка.

Вона додала, що світ боїться того, що Росія може пригрозити наземним або іншим видом операцій.

Верещук відзначила, що тепер виникають запитання до підписантів Будапештського меморандуму, зокрема США та Великої Британії. "Дійсно, це ці наддержави, які обіцяли забезпечити безпеку, коли Україна позбулася ядерного потенціалу?" – продовжила вона. Україна мала відчувати впевненість, що гаранти її безпеки не допустять нападу на неї, однак цього немає.

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