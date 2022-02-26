Світ з нами: Зеленський подякував членам Радбезу ООН, які проголосували за резолюцію проти Росії
26 лютого 2022 , 01:40Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Радбез ООН також підтримує Україну в війні з окупантами. Президент Володимир Зеленський висловлює подяку.
Члени Радбезу ООН проголосували за резолюцію проти Росії. Причиною звісно ж стала війна Росії проти України.
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Оскільки Росія продовжує атакувати Київ, співавторами проєкту резолюції є безпрецедентна кількість держав-членів ООН. Це доводить: з нами світ, з нами правда, перемога буде за нами,
– написав президент.