Світ з нами: Зеленський подякував членам Радбезу ООН, які проголосували за резолюцію проти Росії

Радбез ООН також підтримує Україну в війні з окупантами. Президент Володимир Зеленський висловлює подяку.

Члени Радбезу ООН проголосували за резолюцію проти Росії. Причиною звісно ж стала війна Росії проти України.

До теми Ніхто не сумнівався: Росія заблокувала резолюцію ООН про засудження дій Кремля

Оскільки Росія продовжує атакувати Київ, співавторами проєкту резолюції є безпрецедентна кількість держав-членів ООН. Це доводить: з нами світ, з нами правда, перемога буде за нами,

– написав президент.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!