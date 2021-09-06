Такого світ ще не бачив: Метінвест про український проєкт, який використовують в NASA і Amazon

В рамках проєкту "Робимо українське" група "Метінвест" розповіла про український проєкт "розумні жалюзі", яким зацікавилися в Amazon, Tesla, Google і NASA.

Розробник Євген Ерік об'єднав три відомі технології і створив те, чого світ ще не бачив. Звичайні ламелі віконних жалюзі винахідник замінив на сонячні, і під'єднав цю систему до додатка в смарфоні.

За словами Еріка, все, що потрібно для того, щоб підключити жалюзі, це мобільний телефон і, власне кажучи, розумний інвертор SOLARGAPS, який перетворює енергію, отриману від жалюзі, і відправляє її відразу в розетку.

"Тобто, якщо у вас, наприклад, в цей момент підключений кондиціонер до цієї ж розетки, ця енергія вся йде на кондиціонування", – пояснив розробник.

Спочатку Ерік не планував масове виробництво. Його метою було лише бажання зробити власний будинок енергоефективним. Але вивчення статистики щодо споживання енергії зробили його плани масштабнішими.

"Я зрозумів, що на сьогоднішній момент міста споживають близько 70% глобальної енергії. І 30% цієї енергії витрачається на кондиціонування в глобальному світі. З цим потрібно щось робити. Все, що ми можемо зробити, наприклад, це поставити сонячні панелі на дах. Але в містах площа дахів іноді в 10 або навіть в 100 разів менше, ніж площа фасаду", – зазначив він.

Нагадаємо, відеопроєкт "Робимо українське" компанія "Метінвест" підготувала до свого 15-тиріччя. Він розповідає про українців, які прославляють нашу країну за кордоном і створюють щось особливе.