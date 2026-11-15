Трамп змушує припинити рівноправне партнерство: як лідер США повертає світ до Холодної війни

Дональд Трамп просуває у глобальній політиці підхід Холодної війни та розмиває основи міжнародного права. За такої логіки світ перетворюється на зіткнення, де результат визначає лише військова міць.

Політолог-американістка Олександра Філіппенко зазначила 24 Каналу, що американський лідер змушує світ відмовитися від сприйняття держав як рівноправних партнерів. На її переконання, нинішня стратегія Білого дому повністю базується на класичному політичному реалізмі минулого століття.

Логіка Холодної війни та переговори з диктаторами

Експертка підкреслила, що Дональд Трамп фактично відкидає усталені норми міжнародного співіснування, які тривалий час захищали суверенітет менших країн.

Дональд Трамп нас відводить буквально до того стенду, де написано все про Холодну війну і реализм. Він спокійно каже: "Реалізм, ваше міжнародне право у підручниках з історії, а зараз ситуація інша і це право сильного",

– наголосила Олександра Филипенко.

За її словами, для американського політика глобальна арена нагадує більярдний стіл, де держави виступають кулями, що стикаються між собою. У такій системі перемагає той, хто здатний завдати потужнішого удару, тому невеликі країни змушені шукати заступництва або приєднуватися до сильніших гравців. Саме цим розрахунком пояснюється його регулярна готовність іти на контакт із такими автократами, як Володимир Путін чи Кім Чен Ин.

Роль Китаю та маніпуляції з допомогою Україні

Політологиня додала, що відмова від міжнародного права становить глобальну катастрофу, адже раніше воно гарантувало безпеку незалежно від військового потенціалу держави. Водночас у такій системі координат головним суперником Сполучених Штатів залишається Китай, тоді як Росія розглядається швидше як його сировинний придаток.

Крім того, експертка звернула увагу на регулярні маніпуляції Трампа щодо військової підтримки України. Він полюбляє заявляти, що адміністрація Барака Обами передавала лише ковдри, тоді як він сам надав протитанкові комплекси "Джавелін", приписуючи собі ключові заслуги та применшуючи масштаб допомоги команди Джо Байдена.

Раніше політолог Олексій Гарань також вказував на прагнення лідера США домовлятися з диктаторами, адже той переконаний, що вони ставляться до нього з повагою.

Політолог-американістка політику США, яка впливає не лише на Україну: відео