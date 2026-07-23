Щоб зменшити атаки балістикою: полковник запасу розкрив, чому ЗРК Росії на півночі важко знищити

Українські сили постійно завдають потужних ударів по окупованому Криму та по Краснодарському краю Росії, уражаючи системи ППО, РЛС, пускові установки С-300, С-400 противника. Водночас аналогічні ефективні удари на півночі, звідки з Брянської, Курської областей в Україну летить балістика, крилаті ракети, наразі не здійснюються.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, у чому складність для українських військових атак на півночі. Нагадаємо, що у ніч на 21 липня українські сили уразили ворожий винищувачу МіГ-29 та зенітно ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно" у Курській області.

Чому росіяни перетягли пускові установки з Криму на північ?

Світан наголосив, що для росіян проблема майже щоденних ударів по окупованому Криму полягає у тому, що півострів затиснутий з усіх боків. Фактично це – географічний котел між двома морями. Росіяни, зайшовши у Крим, фактично опинилися в капкані.

Відстежити й обчислити росіян у Криму – питання часу. А варіантів швидко переміститися у них мало. Пускових можливостей на півострові обмаль. Також це ще й пов’язано з його географією – горами, низинами. Локацій, де вони можуть розгорнутися і відстрілятися, не так багато,

– пояснив військовий експерт.

На північному напрямку все інакше. Саме тому, за словами полковника ЗСУ в запасі, росіяни з Криму перетягнули пускові установки у Брянську та Курську області. В Криму вони у котлі, а під Курськом – зовсім інша географія, далі, вглиб Росії, – величезні простори.

Всі пускові установки – мобільні, тому на виконання завдання їм треба всього десятки хвилин. Ми просто не встигаємо їх перехопити. Для цього треба постійно висіти в повітрі,

– підкреслив Роман Світан.

Військовий експерт пояснив, якщо, наприклад, "Іскандер" розгортається за 100 кілометрів від лінії фронту, то дрону, навіть якщо оператор точно знає де він розвертатиметься, летіти звідти на швидкості 200 кілометрів на годину, – пів години. Тому росіяни відстрілялися і швидко уходять.

Світан пояснив, чому Україна не може завдавати такі саме удари по ворогу на півночі, як у Криму: дивіться відео

Щоб постійно тримати під контролем місця пуску, треба завоювати перевагу в повітрі, вибити російське ППО і весь час бути присутніми в повітрі. Тут потрібна авіація або дрони з ракетами "повітря – земля", або балістичні ракети, які можуть швидко відпрацювати по цілі, – зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Також, за його словами, один із оптимальних варіантів – перехоплювати ракети на висхідній частині траєкторії. Але для цього в українських сил немає відповідних зенітно-ракетних комплексів. Якби мали системи на кшталт THAAD або Aegis, все було б інакше. Адже ракета на старті ще не має швидкості, вона лише розганяється. Основний розгін відбувається вже в космосі, а потім на зворотній траєкторії балістики здійснюється розгін через гравітацію.

Тому перехоплювати ракети на старті можливо, але, як відзначив Світан, для цього потрібні відповідні комплекси, яких Україна не має.

Додамо, що удари українських дронів по Криму спричинила важку ситуацію на окупованому півострові, який переживає логістичну кризу. Як пише видання The Telegraph, українські удари поступово ізолюють Крим з повітря, суші та моря, що зрештою призведе до того, що півострів стане непридатним для проживання росіян. Тому Крим, окупація якого сприймалася в Росії як велике досягнення, сьогодні перетворився на тягар для Володимира Путіна.