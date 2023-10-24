Чорнично-рожевий світанок: українські полярники показали неймовірні фото Антарктиди

Антарктида не чорна і біла. Вона – різнокольорова. І це різнобарв'я справді вражає.

Неймовірні кадри оприлюднили українські полярники. Зауважили, що, мабуть, найнезвичніші барви можна спостерігати на небі під час світанків та заходів сонця.

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Кольори Антарктиди вражають

Перебуваючи низько над горизонтом, сонце "малює" неймовірні кольори неба, які ще й відбиваються океаном та снігом,

– зазначили полярники.

Додали, що такий цікавий чорнично-рожевий світанок упіймав механік 28-ї Української арктичної експедиції Олександр Милашевський.

До речі, якщо придивитися, на кадрах можна побачити пінгвінів у снігу. Окрім того, український прапор на флагштоку за невеликою будівлею.

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Неймовірний світанок в Антарктиді / Фото Олександра Милашевського

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