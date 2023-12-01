Світ на порозі нової глобальної війни, – Bloomberg

Напруга по всьому світу продовжує рости. Війна Росії проти України. ХАМАС атакував Ізраїль. Загарбницькі плани Китаю щодо Тайваню.

Західні оглядачі підкреслюють, що бойові дії в Україні тривають другий рік, коли розпочалася війна між Ізраїлем і ХАМАС. Тим часом у країнах Африки на південь від Сахари відбулася низка переворотів. А Азербайджан нещодавно здійснив блискавичне захоплення Нагірного Карабаху, за який десятиліттями сперечалися з Вірменією.

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Заморожені конфлікти розпалюються

У виданні зазначають, що все це підвищує ризик того, що у світі починають розпалюватися заморожені конфлікти. Адже США, Росія, Іран та арабські сусіди прагнуть захистити свої інтереси, віддзеркалюючи суперництво між великими державами XX століття.

Ветерани хедж-фондів, до прикладу, Пол Тюдор Джонс, висловлюють припущення. На їхню думку, відповідна картина несе у собі відлуння періоду перед Першою світовою війною. Тоді альянси навколо Німеччини, Франції, Великої Британії та Росії втягнули Європу у континентальний конфлікт. За словами міністра закордонних справ Литви Гарбіеліуса Ландсбергіса, "історія римується".

Водночас оглядачі пишуть, що великі війни минулого століття принаймні мали певну ясність у своїх витоках. До прикладу, у Сараєво застрелили Франца Фердинанда. Німеччина вдирається у Польщу. Натомість нині конфлікти поширюються відразу на кількох континентах, локалізовані і, попри це, взаємопов'язані.

Останній із них – війна між Ізраїлем і ХАМАС – відновився 1 грудня у Секторі Газа. Передувало цьому тижневе перемир'я, укладене здебільшого завдяки посередництву Катару та за підтримки США та Єгипту.

На думку деяких чиновників та інвесторів, павутина конфліктів, які перетинаються, простягається від Західної Африки через Україну і до Близького Сходу, може бути прелюдією до ще однієї глобальної війни. Правда, цього разу вона може початися не з одного вибуху, а відразу з кількох.