Світлана Тарабарова показала розкішний образ у вбранні з торочками: фото

Відома українська артистка Світлана Тарабарова поділилась з шанувальниками новим фото. Зірка зачарувала вишуканим образом у неймовірному вбранні з торочками.

Успішна українська співачка Світлана Тарабарова гастролює містами України. Днями вона побувала у Новій Каховці, де виступила з концертом. Зірка продемонструвала дивовижний образ та зачарувала мережу.

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Образ Світлани Тарабарової

Виконавиця позувала перед камерою напередодні поїздки до Нової Каховки. Вона обрала сріблястий кроп-топ з блискітками та білосніжний костюм, що складався з вкороченого жакета на довгий рукав і штанів. Вбрання було прикрашене довгими торочками, що робили аутфіт більш ефектним.

Світлана Тарабарова доповнила вишуканий образ сріблястим чокером з камінцями на шиї. Вона розпустила яскраве волосся та вирівняла його. На обличчі співачка зробила макіяж, що вдало завершив look. Зірка підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи персиковою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники Світлани Тарабарової завжди активно пишуть коментарі під її дописами. Цього разу фани засипали зірку компліментами: