Величезні ліміти: на Львівщині попередили про можливість аварійних відключень світла

В Україні в деяких регіонах є серйозні проблеми з електроенергією. Аварійні відключення світла можливі і на Львівщині.

На сьогодні енергосистема України є єдиною. Тому її пошкодження можуть призвести до значного дефіциту потужності.

Важливо Попри відключення, рахунки за світло майже не змінились: в обленерго пояснили чому

На Львівщині можуть запровадити аварійні відключення

Як повідомили у "Львівобленерго", 31 січня на Львівщині продовжує діяти графік погодинних відключень. Це пов'язано зі встановленням лімітів споживання від 474 мегавати мінімально вночі до 514 мегаватів максимально вдень, що складає близько половини від потреб споживачів регіону.

У випадку перевищення лімітів можливе впровадження аварійних відключень. Встановлення лімітів є наслідком неодноразових обстрілів російськими окупантами енергетичних об'єктів, які не можуть працювати у режимі, який був до війни,

– зазначили у відомстві.

"Львівобленерго" оштрафували

Дізнатися графік та свою групу відключення можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала "Львівобленерго" на 85 тисяч гривень. Відбулось це через те, що начебто компанія не оновлювала інформацію на своєму сайті.

На штраф відреагували у компанії і заявили, що одна зі сторінок цього сайту функціонує від серпня 2016 року. Саме від того часу споживачі можуть дізнаватись свіжу інформацію щодо того, чому немає світла.

Також там зазначили, що інформація про відключення автоматично відображається на сайті завдяки технічному забезпеченню.