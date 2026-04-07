Світло вимикатимуть, але не всім: чи застосують 8 квітня графіки

В Україні у середу, 8 квітня, будуть застосовувати графіки впродовж кількох годин. Обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Що буде з графіками 8 квітня?

В Укренерго наголосили, що 8 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 будуть застосовувати графіки обмеження потужності. Це стосується промислових споживачів.

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти,

– зазначили в компанії.

Там також зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому закликали стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго по регіонах. Окрім того, в Укренерго попросили українців споживати електроенергію ощадливо.

До речі, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив у коментарі 24 Каналу, що приблизно з червня вплив ремонту на АЕС стане більш відчутним, навіть за більшої сонячної активності. Тому відключень світла не оминути.

