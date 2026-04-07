Світло вимикатимуть, але не всім: чи застосують 8 квітня графіки
- 8 квітня в Україні з 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 будуть застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
- Обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергооб'єкти, побутових споживачів це не торкнеться.
В Україні у середу, 8 квітня, будуть застосовувати графіки впродовж кількох годин. Обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.
Про це повідомили в Укренерго.
Цікаво Українці знову житимуть із відключеннями світла: які рішення влади поглиблюють дефіцит
Що буде з графіками 8 квітня?
В Укренерго наголосили, що 8 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 будуть застосовувати графіки обмеження потужності. Це стосується промислових споживачів.
Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти,
– зазначили в компанії.
Там також зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому закликали стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго по регіонах. Окрім того, в Укренерго попросили українців споживати електроенергію ощадливо.
До речі, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив у коментарі 24 Каналу, що приблизно з червня вплив ремонту на АЕС стане більш відчутним, навіть за більшої сонячної активності. Тому відключень світла не оминути.
Що було з відключеннями останнім часом?
У Міненерго повідомляли 7 квітня, що обстріли та негода спричинили відключення електропостачання у понад 10 областях України. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
6 квітня в Києві та кількох областях України вводили екстрені та аварійні відключення світла. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі внаслідок російських атак.
У Славутичі 6 квітня 21 тисяча жителів залишилася без електроенергії. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення, а для підтримки населення відкрили пункти незламності.