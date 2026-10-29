Україна може повернутися до світломаскування: "Флеш" розповів про нову загрозу від РФ

Російські загарбники почали оснащувати безпілотники "Герань-5" оптичним модулем візуальної навігації "Сусанін". Серед можливих варіантів протидії – відновлення світломаскування.

Про це розповів радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов, передає 24 Канал. Зараз окупанти шукають нові методи навігації, аби дрони могли влучити точно в ціль.

Що відомо про нову загрозу від російських дронів?

Як наголосив Флеш, Сили оборони мають на озброєнні засоби РЕБ, які пригнічують сигнали супутникової навігації. Також є РЕБ, яка пригнічує керування. Тепер ворог почав застосовувати модуль оптичної навігації "Сусанін".

Модуль дозволяє безпілотнику будувати маршрут за візуальною картинкою. У денний час прилад фіксує контрастні точки на поверхні землі, а вночі чітко розпізнає ліхтарі вздовж доріг, фрагменти трас і населених пунктів.

Там іде візуальна навігація. Вони бачать картинку та будують маршрут. Якщо літають вдень, то зможуть бачити на землі контрастні точки. Якщо вночі, то добре бачитимуть ліхтарі. А на трасі вночі їм буде видно і дорогу, і населені пункти. Також коли ліхтар нагрівається, то випромінює тепло. Дрон теж це побачить,

– сказав "Флеш".

Якщо до цього додати штучний інтелект, то фактично такі дрони самі зможуть орієнтуватися на місцевості та атакувати потрібні цілі. Все це створює нові виклики для України, з якими доведеться боротися.

Додамо, що Росія вдосконалює свої реактивні безпілотники. Так, швидкість безпілотників "Герань-5" під час маневрування вже подекуди сягає 1000 кілометрів на годину.