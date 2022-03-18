Відома фотографиня зняла тренування бійців 103-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ

Відома фотографиня, яку звати Вера Бланш (Vera Blansh), зробила світлини з тренування бійців 103-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.

Відомо, що раніше Вера Бланш фотографувала для таких відомих світових видань, як Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel de la Mode.

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Проте вже понад рік, як вона змінила сферу роботи та повернулася до України. Тепер знімає кадри цієї нелюдської війни, бо вважає, що зараз її місце з хлопцями та дівчатами, які захищають Українську самостійну соборну державу.

Дивіться світлини, які зробила Вера Бланш:

"Наша бригада є надійною силою Львівської області, яка вже виконує значні завдання за призначенням. Це вимагає постійних тренувань, знань та вмінь, тож щодня відточуються навички не лише зі стрільби, але й з топографії, тактичної медицини та тактики", – повідомили бійці 103-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.

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