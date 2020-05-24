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Світова криза 2020: країни ЄС придумали план відновлення економіки

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План відновлення економіки ЄС
План відновлення економіки ЄС / delo.ua

Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція запропонували свій план відновлення економіки ЄС. Представники заявили, що постраждалим країнам треба видавати позики, а не субсидії, як раніше запропонували канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

Йдеться про відновлення економіки ЄС, яка постраждала від світової кризи, яку спричинила пандемія COVID-19, повідомляє Deutsche Welle.

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Проєкт, який запропонували 4 країни ЄС, які називають себе "економною четвіркою", передбачає створення спеціального фонду для зміцнення економіки ЄС. Термін його дії повинен бути обмежений – на 2 роки. Згідно з цим документом, допомогу найбільш постраждалим країнам пропонують виділяти у формі разових кредитів.

Довідка. 170 країн світу показали економічне падіння у березні 2020 року. Постраждали навіть найпотужніші економіки світу. Все через пандемію COVID-19 та викликані нею обмеження.

Для чого даватимуть кредити

Варто зазначити, що витрачати гроші дозволять не на всі потреби. Сфери діяльності, на які дадуть дозвіл використовувати кошти – обмежені:

  • наукові дослідження;
  • інновації;
  • підвищення стійкості охорони здоров'я;
  • забезпечення переходу до "зеленої" економіки.

Що пропонували Меркель та Макрон?Згідно з ініціативою канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона, Єврокомісія повинна взяти на фінансовому ринку позики на 500 мільярдів євро під гарантії ЄС. Їх запланувати розподілити у вигляді субсидій для найбільш постраждалих країн у галузі економіки. Однак реалізація цього плану можлива лише у випадку, якщо погодяться усі 27 країн Євросоюзу.

Таку ідею підтримали не усі. Канцлер Австрії Себастьян Курц різко розкритикував концепцію Німеччини і Франції. Він назвав її "створенням боргового союзу через чорний хід".

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Коронавірус COVID-19 Нідерланди Данія Австрія Швеція Європарламент Європа Світова криза 2020
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