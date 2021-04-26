Світові військові витрати виросли майже до 2 трильйонів доларів: яка частка США і Росії

Військові витрати у світі у 2020 році становили майже 2 трильйони доларів, що на 2,6% вище від показників попереднього року. У п'ятірку країн з найбільшими військовими витратами увійшли США, Китай, Індія, Росія і Велика Британія.

Про це йдеться у щорічних даних тенденцій витрат у військовій сфері, оприлюднених Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру.

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Військові витрати у 2020 році загалом становили 2,4% від світового ВВП, у 2019 році цей показник був на рівні 2,2%.

Якими були військові витрати країн

Сполучені Штати залишаються країною з найвищими щорічними військовими витратами. У 2020 році цей показник виріс на 4,4% та становив 778 мільярдів доларів. А це 39% всіх світових військових витрат.

залишаються країною з найвищими щорічними військовими витратами. У 2020 році цей показник виріс на 4,4% та становив 778 мільярдів доларів. А це Друге і третє місця посіли Китай і Індія . Військові витрати Китаю за 2020 рік збільшилися на 1,9% і досягли 252 мільярдів доларів. А військові витрати Індії становили 72,9 мільярда доларів.

. Військові витрати Китаю за 2020 рік збільшилися на 1,9% і досягли 252 мільярдів доларів. А військові витрати Індії становили 72,9 мільярда доларів. На четвертій сходинці опинилася Росія , витрати якої становили 61,7 мільярда доларів, що на 2,5% більше, ніж попереднього року.

, витрати якої становили 61,7 мільярда доларів, що на 2,5% більше, ніж попереднього року. Замикає п'ятірку лідерів Велика Британія – її витрати на озброєння у 2020 році досягли позначки у 59,2 мільярда доларів, що на 2,9% вище, ніж було у 2019 році.

Відчутне зростання військових витрат зафіксували у 2020 році також в країнах НАТО. Майже всі держави-члени Альянсу збільшили свої військові витрати. Загалом вони витратили на озброєння щонайменше 2% свого ВВП.

Сумарні військові витрати у світі за 2020 рік становлять майже 2 трильйони доларів.

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру: що відомо

Був заснований в 1966 році.

Є незалежним аналітичним центром, який займається дослідженнями конфліктів, озброєнь, контролю над озброєнням та роззброєнням.

Надає дані, власний аналіз та рекомендації, засновані на відкритих джерелах.

Джерело: Вікіпедія