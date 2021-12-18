Світовий банк виділив Україні 300 мільйонів євро
Джерело:The World Bank
Світовий банк виділив Україні 300 мільйонів євро. Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику 17 грудня.
Позику використають для економічного відновлення країни. Зокрема, пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.
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Гроші використають для підтримки реформ, критичних для економічного відновлення та зростання країни, а також – для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19,
– мовиться у повідомленні.
Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі заявив, що ця позика забезпечить необхідну підтримку реформ, спрямованих на сприяння сильнішому та інклюзивному відновленню.
Зокрема, мовиться про:
- демонополізацію економіки;
- зміцнення антикорупційних інституцій;
- розвиток ринку землі;
- зміцнення системи соціального захисту для літніх людей.
Світовий банк виділив Україні 350 мільйонів доларів
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що упродовж 2 років Україна отримала 350 мільйонів доларів від Світового банку.
У грудні 2021 року Україна та Світовий банк обговорили 3 основні напрямки стратегічного партнерства на наступні 5 років.
Головні напрямки
- Впровадження системи базового гарантованого доходу для непрацездатних;
- уніфікація мінімальних пенсійних гарантій та правил індексації всіх пенсій на рівні законодавства;
- запровадження та розвиток обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.
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