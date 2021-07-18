На Світязі здійнявся чималий шторм: з озера витягли майже 20 людей

Ввечері 17 липня на озері Світязь, що на Волині, розігралася негода. Через сильний вітер люди, що купалися та плавали на катамаранах озером, не змогли самостійно повернутися на берег.

Співробітники ДСНС влаштували справжню спецоперацію з порятунку. Загалом до неї долучилися 5 осіб.

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Рятувальники розповіли, що дехто з відпочивальників змогли самостійно дістатися до острова, а решта перебували посеред Світязя на катамаранах. Останні через пориви вітру й високі хвилі стали некерованими.

Операція з порятунку розпочалася о 17:49. На допомогу потерпілим вирушили працівники групи водолазно-рятувальних робіт Шацька на двох моторних човнах.

Найперше доправили до берега людей, які опинилися на катамаранах посеред озера, а потім – вирушили на допомогу людям, які перебували на острові,

– повідомили у ДСНС.

Трохи менше, ніж за 2 години ситуацію вдалося нормалізувати. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 19 осіб, з них 10 чоловіків, 7 жінок та 2 дітей. Медичної допомоги врятовані не потребували.