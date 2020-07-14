Згідно з даними свіжого соціологічного опитування, найбільшу підтримку виборців наразі мають 2 партії – "Слуга народу" та "Європейська солідарність". Саме ці партії отримали б приблизно по 20%, якби вибори до Київської міської ради відбулися найближчим часом.

Президентська партія дещо випереджає у рейтингах "Європейську солідарність". Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

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За партію "Слуга народу" готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За партію "Європейська солідарність" відповідно 14% і 20%.

Результати соціологічного опитування

За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%;

за партію "Опозицiйна платформа – За життя" – відповідно 8% і 11%;

за ВО "Батьківщина" – відповідно 6% і 8%;

за партію "Перемога Пальчевського" – відповідно 6% і 6%;

за партію "Сила і честь" – відповідно 5% і 5%;

за "Партію Шарія" – відповідно 3% і 3%;

за партію "Українська стратегія Гройсмана" – відповідно 2% і 2%;

за партію "Громадянська позиція" – відповідно 2% і 2%;

за ВО "Свобода" – відповідно 2% і 2%;

за "Радикальну партiю Олега Ляшка" – відповідно 2% і 2%;

за партію "Опозиційний блок" – відповідно 1% і 2%;

за партію "Голос" – відповідно 2% і 1%;

за партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" – відповідно 2% і 1%;

за партію "Блок Омельченка" – відповідно 1% і 1%;

за партію "5.10" – відповідно 1% і 1%;

за партію "Рідна країна" – відповідно 1% і 1%;

за партію "Об'єднання "Самопомiч" – відповідно 0,4% і 1%;

за партію "Свої" – відповідно 0,1% і 0,2%.

Дослідження проводили з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Загалом опитали 2025 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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