Російські добровольці передали "привіт" з кордону: біля Шебекіно кажуть про танкові бої

У російському Шебекіно, що на Бєлгородщині, відбувається щось дивне. У Росії заявили, що на кордоні з Бєлгородською областю нібито триває бій.

Ба більше, росіяни скаржаться, що це нібито "диверсанти" атакували пропускний пункт "Шебекіно" за допомогою танків. Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що відбувається у Шебекіно

У країні-агресорці повідомляють, що біля населеного пункту Маслова Пристань перекрито дорогу у бік Шебекіно. На кордоні Росії та України йде бій. За попередніми даними, диверсанти атакували МАПП "Шебекіно" за допомогою танків. Їх стримують прикордонники і бійці ворожого міноборони.

Уночі місто було під сильним обстрілом. Один зі снарядів влучив у будівлю МВС. Частина росіян вже почали тікати. Зауважимо, що місцева влада заявила про постраждалих.

У Шебекіно горить будинок поліції: дивіться відео

Що відомо про постраждалих

Як заявив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, є двоє постраждалих.

Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан тяжкий. Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості,

– зазначив він.

Також губернатор вже традиційно звинуватив в обстрілі Україну. Наша влада та Генштаб це офіційно спростовують.

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Губернатор Бєлгородської області розповів, що у Шебекіно уламками артилерійських снарядів було пошкоджено один автомобіль та ділянку дорожнього полотна. Є урвища на лінії електропередачі.

Крім того, додав він, у селі Графівка Краснояружського району осколками снарядів посічено фасад та вибито скло в адміністративній будівлі та продуктовому магазині.

Оперативний штаб Бєлгородської області заявив, що обстановка в Шебекинському міському окрузі наразі складна, тривають обстріли, чути звуки бою. Однак ніякого "прориву ЗСУ" немає.

Російські добровольці передали "привіт"

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" раніше анонсували нові вилазки на територію країни-агресорки. Бійці Російського добровольчого корпусу також опублікували відео, в якому стверджують, що вони перебувають на кордоні між Росією і Україною і що "зовсім скоро з'явиться околиця Шебекиного".

Вони заявили, що не можуть забезпечити евакуацію людей з регіону, адже російська армія постійно веде вогонь. Однак бійці наголосили, що РДБ не має на меті завдати шкоди цивільним росіянам, тож їм нема чого боятися. Хіба що своєї ж армії, для якої людське життя – це ніщо.

Звернення російських добровольців: дивіться відео