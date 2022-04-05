"Свобода России": росіяни, які перейшли на сторону України, затримували диверсантів у лісах

Деякі російські та білоруські військові побачили злочини Росії в Україні та вирішили стати на бік добра. Вони утворили легіон "Свобода России" та воюють проти окупантів разом із ЗСУ.

Російські солдати, які вирішили воювати на боці України, пройшли усі необхідні перевірки, що підтвердили чесність та щирість їхніх намірів. Вони вже активно виконують бойові завдання проти окупантів.

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Виконання завдань

Як розповіли бійці легіону "Свобода России", вони вже активно залучені до бойових завдань. Зокрема, вони ловлять диверсантів у лісах поблизу міст та сіл. Подробиці операцій вони зі зрозумілих причин не розголошують.

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