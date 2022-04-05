"Свобода России": які перевірки мають пройти росіяни, щоб воювати на стороні України

Деякі російські військові не захотіли брати участь у злочинах Росії проти України. Вони вирішили стати на захист України та боротися проти окупантів.

Легіон "Свобода России" складається з російських військових, які усвідомили злочинність дій Росії та готові битися з окупантами пліч-о-пліч із ЗСУ. Чесність їхніх намірів визначає спеціальна перевірка.

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Перевірка благонадійності

Як розповіли бійці легіону "Свобода России", для зарахування у ряди борців з окупантами російським солдатам потрібно пройти декілька етапів перевірки.

Спочатку чесність та відвертість їхніх намірів перевіряється на детекторі брехні. Потім з ними працюють психологи.

Далі ЗСУ перевіряють фізичні та морально-психологічні якості бійців, їхні професійні навики у володінні зброєю. Фінальне рішення приймає атестаційна комісія, яка збирається після успішного проходження усіх попередніх етапів.

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