"Свобода, яка веде народ": у Франції на підтримку України поширюють відому картину

Світ підтримує Україну в протистоянні з Росією. У Франції в соцмережах поширюють оновлену версію відомої картини з українським правпором.

На підтримку України у Франції оновили працю Ежена Делакура "Свобода, яка веде народ" (Liberté guidant le peuple). У світі її більше знають як "Свобода на барикадах".

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На знак підтримки нашої держави у Франції просять завантажувати це зображення у свої профілі в соцмережах.

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