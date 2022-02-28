"Свобода, яка веде народ": у Франції на підтримку України поширюють відому картину
28 лютого 2022 , 08:15Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
Світ підтримує Україну в протистоянні з Росією. У Франції в соцмережах поширюють оновлену версію відомої картини з українським правпором.
На підтримку України у Франції оновили працю Ежена Делакура "Свобода, яка веде народ" (Liberté guidant le peuple). У світі її більше знають як "Свобода на барикадах".
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На знак підтримки нашої держави у Франції просять завантажувати це зображення у свої профілі в соцмережах.
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