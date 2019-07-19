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      "Свобода" вимагає у 24 каналу спростувати розвінчування міфів про себе: деталі

      ЦРУ. За кадром 372 Читать новость на русском

      Партія"Свобода" судитиметься із 24 каналом, бо їй не сподобалися розвінчування міфів про самих себе. Політсила потрапила в наш фокус тиждень тому й, усвідомлюючи це чи ні, сама дала для цього привід. Ледь не кожного дня в останні тижні лідер партії Олег Тягнибок став з'являтися в ефірі трьох зовсім невипадкових каналів.

      Спочатку він був частим гостем "112 каналу", потім NewsOne, а одразу після офіційного підтвердження продажу ZIKу пану Козаку прийшов на ефір і туди. Кожен такий раз дбайливо зафіксований та викладений в офіційному Telegram-каналі Олега Тягнибока.

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      Вас отака медійна присутність певного політика в ефірі трьох, пов'язаних із Віктором Медведчуком каналів, ні на які думки не наштовхує?

      Олег Тягнибок
      Олег Тягнибок в ефірі телеканалу ZIK

      Ми от замислилися й взялися за калькулятор.

      Рахували похвилинно та вирахували: майже 60% медійної присутності пана Тягнибока у передвиборчі місяці забезпечила трійка каналів – ZIK, "112 канал" та NewsOne.

      Але ж від нас вимагають спростування цієї інформації. Тож, якщо це неправда, давайте разом перерахуємо. Ба більше, таке викриття дало нам поштовх до глибших, навіть історичних досліджень.

      Наприклад, всі ми чули, що на початках "Свободи" в її лавах було повно агентів КДБ. "Соціал-націоналістична партія України", яка потім перейменувалася на "Свободу", справді з'явилася на світ 1991. Чи були в її лавах були агенти КДБ – цілком ймовірно. Але чи була вона створена з ініціативи КДБ? Це більше схоже на міф.

      У її витоків стояв лікар-психіатр Ярослав Андрушків. Тренер забороненого в ті часи виду спорту карате. Історики наголошують, що добро на таку діяльність могли дати лише з верхівки спецслужб. І це – єдине підтвердження теорії зради.

      Ярослав Андрушків
      Ярослав Андрушків

      А згодом політичну естафету в Андрушківа перейняв Тягнибок. Та як то кажуть – понеслась. Ну й повертаючись до присутності Тягнибока в ефірі промедведчуковських каналів нам згадалася інша історія: записи про виплати "Свободі", знайдені в так званій амбарній книзі Януковича. 

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      До речі, у заяві "Свободи" нас просять спростувати вирвану з контексту фразу – про співпрацю "Свободи" із "Партією регіонів". Насправді ми задались питанням й провели паралелі, а чи закріплена офіційно можлива співпраця Тягнибока та Медведчука. 

      Адже три роки тому в "амбарних" книгах "Партії регонів" був знайдений рядок, який може вказувати на певну співпрацю політсил тих часів.

      Ну і ще один міф, який не давав нам спокою – щодо грошей "Свободи". І знову ж таки, це стосується тези, яку "свободівці" забажали постувати. Правда це чи ні, що гаманець політсили – то цілий кримінальний авторитет зі Львова на прізвисько "Пупс"?

      Це дуже відомий у Львові бізнесмен Ігор Кривецький. Він навіть встиг побувати нардепом в парламенті у складі однойменной фракції. Але той факт, що Кривецкий, відкрито фінансує "Свободу", документально дотепер не підтверджений.

      Ігор Кривецький
      Ігор Кривецький

      Навіть його кримінальний статус, здебільшого – вигадка журналістів. Адже про жодну кримінальну справу, в якій так званий "Пупс" є обвинувачуваним та засудженим, нам невідомо. А кримінальний авторитет без реальної відсидки – то курям на сміх.

      Тож кримінальні гроші у "Свободі" – скоріш за все міф, який може підняти рейтинг, не більше. Тобто ми у своїй програмі спростували міф, а нас попросили це спростування ще й спростувати? Так, виходить?

      До речі, Кривецький цього разу залишився в тіні. Його прізвища нема ані у списках політсили, ані у спиках претендентів на мажоритарку.

      Ну, а головна вимога "Свободи" – то 19,5 хвилин ефірного часу, рівно стільки, скільки тривав ефір "ЦРУ", присвячений дослідженню політсили та розвінчуванню про неї міфів.

      І ще, важлива ремарка. В заяві партії "Свобода", оприлюдненій на їх сайті 16 липня йдеться про те, що 24 канал проігнорував їхній лист і не зреагував у відведений законом час – три дні. Але це неправда.

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      Заява була написана паном Тягнибоком наступного після ефіру дня, у п'ятницю, 12 липня. Канал надіслав йому відповідь з розлогою відповіддю по кожному пункту вже наступного робочого дня – в понеділок, 15 липня. Тож заявляти на третій день, що заяву було проігноровано, означає злукавити. 

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      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини політики ВО "Свобода" Новини України Відеоблоги ЦРУ. За кадром Олег Тягнибок
      Джерело: 24 канал
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