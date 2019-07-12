"Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком

"Свободу" не спинити, аж надто – коли вона йде на вибори. Українські націоналісти об'єдналися вперше за багато років, щоб взяти участь у парламентській кампанії. Але будують свою кампанію якось дивно. Ймовірно, що Олег Тягнибок міг укласти угоду про співпрацю з Віктором Медведчуком.

Одразу два джерела протягом останнього місяця повідомили журналісту ЦРУ, що угода між Тягнибоком і Медведчуком існує. Тож довелося провести невелике дослідження медійної присутності "Свободи". Цифра шокуюча – 60%.

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Ніхто не чекав, а вони об'єдналися: разом з Тягнибоком до Ради йдуть Андрій Білецький з "Національного корпусу" і колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. На словах Олег Тягнибок рішуче заперечує будь-яку можливість співпраці з рештками колишньої "Партії Регіонів" – чи то "Опоблоком", чи "Опоплатформою".

Та протягом кампанії він все частіше починає з'являтися на каналах одного з ключових акторів "За Життя" – Віктора Медведчука. Через свого соратника Тараса Козака Медведчук має контроль вже над трьома телеканалами – 112, NewsOne, а віднедавна ще й ZiK.

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Часто з'являється – це просто слова. Тож журналісти ЦРУ вирішили порахувати, наскільки часто. З початком передвиборчої кампанії, прес-служба "Свободи" регулярно надсилала персональні ефіри Тягнибока у його Telegram-канал.

Всього за перший місяць кампанії, до кінця червня, Олег Тягнибок мав 18 персональних ефірів. 60% ефірного часу Тягнибок отримав саме на медведчуківських каналах.



Присутність Тягнибока на українських телеканалах

Це не може бути збігом. Для такої потужної присутності треба мати угоду про медіа-підтримку. Але хіба можуть свободівці укласти угоду із самим Медведчуком?

Що ще відомо про Медведчука?Колишній радянський адвокат, відомий участю у справі поета Василя Стуса. Вершина адміністративної кар'єри в Україні – голова адміністрації президента Кучми. Кум Володимира Путіна. Медведчук не просто черговий проросійський політик України. Він напряму працює з Москвою і є самостійним гравцем у російській політиці.

Сам Олег Тягнибок очікувано заперечує зв'язки з Медведчуком. Для українського націоналіста такі зв'язки – табу. Та все ж 60% медійної присутності Тягнибоку дає саме кум Путіна.

Ось ще один приклад. Жодного разу протягом виборів Олег Тягнибок не з'являвся на телеканалі ZIK, допоки він належав сім'ї львівського бізнесмена Петра Димінського. Телеканал придбав соратник Медведчука Тарас Козак й вже через два дні Тягнибок отримав там свій персональний ефір.



Олег Тягнибок в ефірі телеканалу ZIK

Звичайні українські телевізійники виявилися набагато принциповіші, ніж головний український націоналіст. Після купівлі телеканалу людиною Медведчука, там почалися масові звільнення.



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Ймовірна угода націоналістів з Медведчуком анітрохи не дивує львівського журналіста Миколи Савельєва. Так, це виглядає абсурдно, але в українській політиці і не такі альянси трапляються.

Чому не домовитися, коли мовиться про гроші? І якщо ця група знайшла гроші й проплачує свої ефіри, то це нормально. В рамках комерційних, щодо рамок моральних можна сперечатися,

– зазначив Савельєв.

Співпраця з Медведчуком – це не юридичний, але науковий факт. Сам Олег Тягнибок заперечує будь-які домовленості між ними, а отже тою чи іншою мірою обманює своїх виборців.

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