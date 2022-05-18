Свого роду компенсація за серію провалів, – Зеленський про останні атаки Росії на Україну

83 день оборони України розпочався із серйозної комбінації російських ударів по Україні. Російські ракети були направлені в низку населених пунктів України, крім цього, спостерігалася посилена диверсійна активність у прикордонних районах України.

На цьому у ночі проти 18 травня наголосив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Обстріли українських міст: головне за 17 травня

Зеленський нагадав, що лише за добу росіяни завдали ракетних обстрілів по:

Львівській області,

Сумщині,

Чернігівщині.

Крім того, авіаудари зафіксували у Луганській області.

Усе це не просто створення напруги для нашої держави, не просто випробовування наших сил. Це, свого роду, спроба компенсації російської армії за серію провалів на Сході та Півдні нашої країни,

– зазначив Зеленський.

Він вважає, що росіяни не можуть продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де пробують наступати, через це намагаються показати успіх шляхом ракетних ударів та іншої активності. Утім, й це не демонструє бажаних результатів.

Ці удари, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все міцніше,

– запевнив Зеленський.

Дивіться нічне звернення Зеленського за 17 травня

Головне за 83 день оборони України: коротко

Близько півночі у Львові під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Мер міста Андрій Садовий підтвердив цю інформацію та закликав людей перебувати в укриттях.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що на Львівщині працювала ППО та пояснив, що Росія знову обстріляла об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.

Згодом Козицький додав, що внаслідок ворожої ракетної атаки по Львівщині пошкоджена залізнична інфраструктура. Відомо, що руйнувань зазнав об'єкт Укрзалізниці на Яворівщині

Близько 9 ранку стало відомо, що р осійські військові обстріляли підрозділ прикордонників на Сумщині. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти гатили з мінометів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

обстріляли підрозділ прикордонників на Сумщині. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти гатили з мінометів, повідомляє Генштаб ЗСУ. Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про ракетні удари по селищу Десна. Внаслідок ворожої атаки загинули місцеві мешканці. наразі відомо про 8 жертв. Ще 12 отримали травми.

Окупанти продовжили вести розвідку на території Запоріжжя. Повідомляється, що вони нарощують інженерні позиції, а також обстрілюють міста та села, де перебуває цивільне населення.

Радник глави МВС Віктор Андрусів зазначив, що росіяни намагаються перерізати трасу Бахмут – Сєвєродонецьк, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ, однак наші захисники мають шанс вдало завершити операцію на Харківському напрямку.

Об 19:06 російська армія атакувала важливе для Донецької області підприємство – Knauf Україна, що у Соледарі. Постраждалих немає.

До речі – 17 травня Зеленський виступив на Каннському кінофестивалі: дивіться відео