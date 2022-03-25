Своя "Чорнобаївка": на Сумщині показали знищену техніку ворога

Українські герої продовжують активно нищити російських окупантів. Ворог зазнає втрат не лише в Чорнобаївці.

Російські окупанти зазнають поразок на всіх напрямках свого наступу. "Чорнобаївкою" для російських окупантів стане вся українська земля.

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Знищення техніки

Один з підрозділів 93 ОМБр Холодний Яр розбила російський танк. Один постріл NLAW – і ворожий Т-80 став купою металолому.

Фото знищеного танка

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