Війна стала вирішальним моментом, щоб перейти на українську, – Ксенія про блогерство і соцмережі

З початком повномасштабної війни росії проти України в суспільстві масово почали переходити на державну мову. Також спонукають робити це всіх, адже спілкуватися мовою окупанта це щонайменше неповага до тих, хто постраждав чи загинув під час бойових дій.

Ксенія про перехід на українську мову

Так зробила й Ксенія Артюх, яка родом із Харківської області. До війни вона весь час розмовляла російською, й вела свій блог у соцмережах також цією мовою. У межах проєкту СВОЇ 24 канал розповідає історію дівчини, яка зараз змінила свою думку.

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Ксенія розповіла, що з мовою у неї проблем немає, адже просто треба було згадати, як у школі розмовляли – після закінчення вона навчалася вже російською.

Дівчина дописувала та спілкувалася у своєму блозі російською мовою, втім, як зауважила, ще до війни думала про те, щоб перевести свої соцмережі на українську. Але вона жила у російськомовному регіоні, і такі дії не притаманні там, тому передумала, бо це ще й треба трохи докладати зайвих зусиль.

Але війна стала таким вирішальним моментом, коли я вирішила, що хочу зробити свій внесок в українізацію, що все публічне робитиму українською,

– наголосила Ксенія.

Водночас у побуті вона досі розмовляє і російською – з російськомовними. Дівчина підкреслила, що не бачить в цьому проблеми, й каже, що не варто допускати, щоб мовне питання створювало якісь сварки в українському суспільстві.

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