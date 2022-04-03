"Свої ж обстрілюють місто з авіації": полонений окупант у Маріуполі зізнався, що боїться

Полонений росіянин у Маріуполі розповів, що дуже боїться, тому просить рідних щось зробити для обміну. Мовляв, страшно, бо Росія бомбить місто авіацією та він вже так втратив товариша.

Сам же полонений також зазнав поранень внаслідок авіаційного удару своєї ж армії. Відео його звернення до рідних, оприлюднили українські захисники міста з полку "Азов" 3 квітня.

Зауважте Ми боялись щось робити, сиділи у підвалі та чекали українських солдатів, – полонені з Донбасу

Що це були за полонені

Попри те, що Кремль кидає на Маріуполь велику кількість найкращих підрозділів армії, наші воїни не здають місто. При цьому їм вдається не лише давати гідну відсіч, а й брати ворожих солдат у полон.

Одними з таких були службовці 150 дивізії 102 мотострілецького полку Росії. Проте механік 30 березня загинув під час російського авіаобстрілу, а його товариш Тімонов Антон почав благати про обмін.

Просив "пошевелить правительство"

Чоловік передав привіт додому й сказав, що постраждав, проте живий і здоровий. Він просив дружину забрати у когось телефон і звернутися до якогось "Польских" зі списку контактів.

Попроси, щоб він попросив старшого брата якось допомогти. Більше я не знаю, до кого звернутися по допомогу. Також можеш написати командуванню, міноборони, щоб порухати цю дію,

– сказав полонений.

Тобто це свідчить про те, що полонені росіяни дуже слабко вірять у те, що їх не покине командування. При цьому, він служив у полку, який вважається одним із найпрофесійніших у Росії, оскільки укомплектований тільки у 2018 році.

Полонений окупант звернувся до рідних: дивіться відео

Полонений на відео неушкоджений і в теплому одязі. Та слід зауважити, що він перебуває під наглядом полку, який ворожа пропаганда називає "кривавими нацистами".

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