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      "Свої Москву не цікавлять, наших вони не віддають": Геращенко про звільнення в'язнів Кремля

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      Геращенко наголосила, для чого РФ потрібні українські бранці
      Геращенко наголосила, для чого РФ потрібні українські бранці / фото з вільних джерел

      Звільнення заручників і політв'язнів є фактично заблоковане Кремлем. З російської сторони поки немає позитивних сигналів по жодному з українських бранців.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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      Вона зазначила що протягом року українські делегати робили десятки пропозицій в Мінську стосовно політв'язнів, передавали списки через різні дипломатичні джерела проте все ж залишились без відповіді і без результату. 

      Свої Москву не цікавлять. Наших вони не віддають. Питання виключно в Путіні. Він прагне перемогти в Украіні і чекає виборів, вірніше, планує впливати на їх результат, робити все для зміни влади в Україні
      – наголосила Геращенко.

      За її словами поки Україна не досягла позитивних результатів по жодному незаконно ув'язненому в РФ.

      "Заручники – це той козир, який Путін триматиме й не збирається віддавати зараз, на жаль. Звичайно, ми на свіх рівнях продовжимо зусилля, аби витягувати наших, ми не складаємо руки, але поки що, як бачите – жодних позитивних сигналів по жодному в'язню Кремля", – додала віце-спікер Ради.

      Теги: Новини політики Новини України Ірина Геращенко Українці в полоні РФ Новини Росії Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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