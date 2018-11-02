"Свої Москву не цікавлять, наших вони не віддають": Геращенко про звільнення в'язнів Кремля

Звільнення заручників і політв'язнів є фактично заблоковане Кремлем. З російської сторони поки немає позитивних сигналів по жодному з українських бранців.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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Вона зазначила що протягом року українські делегати робили десятки пропозицій в Мінську стосовно політв'язнів, передавали списки через різні дипломатичні джерела проте все ж залишились без відповіді і без результату.

Свої Москву не цікавлять. Наших вони не віддають. Питання виключно в Путіні. Він прагне перемогти в Украіні і чекає виборів, вірніше, планує впливати на їх результат, робити все для зміни влади в Україні

– наголосила Геращенко.

За її словами поки Україна не досягла позитивних результатів по жодному незаконно ув'язненому в РФ.

"Заручники – це той козир, який Путін триматиме й не збирається віддавати зараз, на жаль. Звичайно, ми на свіх рівнях продовжимо зусилля, аби витягувати наших, ми не складаємо руки, але поки що, як бачите – жодних позитивних сигналів по жодному в'язню Кремля", – додала віце-спікер Ради.