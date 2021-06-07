Священник московського патріархату на Волині стояв на трасі в жіночому вбранні: відео

У Волинській області поліція затримала підозрілого чоловіка у жіночому одязі та одноразових рукавичках. Виявилося, що він священник московського патріархату, який має проблеми з психікою.

Стався курйоз на трасі поблизу міста Рожище. Інцидент розлетівся мережею, коли 7 червня видання "Район. Рожище" опублікувало відповідне відео.

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Чоловік у жіночому вбранні й одноразових рукавичках

Дивного чоловіка поліцейські виявили, коли захотіли перевірити авто, що стояло на узбіччі. Неподалік поліцейські побачили чоловіка в жіночій кофті, лосинах, балетках та одноразових рукавичках.

У нього стали просити документи і пояснення. Втім, чоловік незворушно питав у відповідь, чи він щось порушує.

Поліцейський на це іронічно сказав, що йому "дуже подобається" вигляд незнайомця. На більшість інших питань чоловік просто відповідав, що це "конфіденційна інформація".

Один із поліцейських захотів вивідати інформацію від чоловіка, натякнувши, що не так давно у цьому районі сталося вбивство. На це незнайомець відповів, що не боїться перевірок.

Поліцейські намагаються з'ясувати, що чоловік робив у жіночому вбранні біля траси: дивіться відео

Священник московського патріархату

У поліції Волині ZAXID.NET підтвердили, що такий інцидент справді був. Там зазначили, що чоловіка затримали, бо він видався підозрілим. Втім, його відпустили, бо все ж складу злочину не було.

Попри те, що на відео чоловік називає себе "баптистом", у поліції розповіли, що він – місцевий священник Української православної церкви московського патріархату.

Прессекретар Волинської єпархії УПЦ МП Віктор Аніпко заявив ZAXID.NET, що затриманий чоловік має проблеми з психікою і через це його вже давно відсторонили від служб в церкві.