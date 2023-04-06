Православний джихад: як Росія поринає у міжрелігійну війну

Представники російської влади, що роками намагалися перетворити релігійні спільноти на підконтрольні собі бандформування, можуть зіштовхнутися з масштабним конфліктом між тими, хто називає себе православними, та особами, що буцімто сповідують іслам. При цьому сам конфлікт насправді аж ніяк не пов'язаний з віруванням, а є просто штучно спровокованим наслідком політики Кремля.

Путінська команда всі роки свого правління намагалася перетворити релігію на інструмент управління населенням для власних потреб. Саме тому православні попи почали освячувати ракети "Сатана", а муфтії – закликати до вбивства українців. Однак наразі між обома цими течіями російських спецслужб починає розгоратися "громадянська" війна. Як це сталося, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Давно зрозуміло, що коли офіційна Москва звинувачує якусь країну у чомусь, вона сама є в цьому винною. То ж коли Кремль розповідав про "нацизм у Києві", насправді вся Росія вже була інфікована цією жахливою хворобою. Те ж саме можна побачити зараз на прикладі міжрелігійних сутичок всередині держави-терористки.

Намагалися роздути в Україні, але не втримались самі

Вже декілька тижнів окупанти намагаються атакувати Україну різноманітними вкидами для розв'язування всередини нашого суспільства ворожнечі на релігійному ґрунті. Для цього загарбники перевдягали жителів Криму та Донбасу у форму ЗСУ та знімали відео зі спаленням Корану чи з нарізанням на ньому сала, активізовували православних берсерків для розпалювання конфлікту між адептами православної церкви здорової людини (ПЦУ) та УПЦ МП.

Наміри росіян були цілком зрозумілими – мобілізувати власне суспільство для боротьби з "народом, який притісняє людей за релігійним принципом", а також дискредитувати Україну перед всім цивілізованим світом. Втім, життя "вміє" у сатиру, то ж не пройшло й кількох днів після останньої російської спецоперації, як Москва сама опинилася на порозі справжньої міжконфесійної війни. Йдеться про рішення місцевої влади побудувати на узбережжі Святого озера найбільшу у Росії мечеть.

Здавалося б, в усьому світі представники різних релігій цілком собі можуть мирно уживатися між собою, поблизу католицьких костелів спокійно будують, скажімо, протестантські храми, і ні в кого при цьому не викликає ніяких бажань взяти до рук зброю та піти православним джихадом на іновірців.

Втім, релігійні питання у Росії вже давно не мають нічого спільного з віруванням, тому проблема, яку воєнні злочинці намагалися штучно утворити в Україні, раптово (ні) вилилася назовні всередині у путінських посіпак.

Кремль загрався у підтримку кланів та тейпів

Вся справа в тому, що для Путіна та його кліки будь-яка релігія – це спосіб надання впливу на людей. Відповідно до цього нащадки КДБістів намагалися побудувати Росію за своїм образом та подобою: як буцімто глибоко воцерковлену державу, де священниками є професійні спецслужбісти. Зрозуміло, що при цьому ФСБшники обрали православ'я як головну релігію своєї держави, однак від ідеї взяти під контроль всі інші вірування ніхто не відмовлявся. Ті ж релігії, які російські спецслужби не змогли опанувати, були оголошені забороненими.

Після двох війн та зради Рамзаном Кадировим свого народу почалася справжня колаборація російських спецслужб із мусульманськими лідерами Росії. Сам лідер Чечні, чий тейп підтримала центральна влада, отримав змогу стати ледве не найвпливовішим представником ісламу. При цьому, зрозуміло, у діях Кадирова нема нічого спільного з вірою. Наприклад, за даними багатьох спецслужб, він є дотичним до обігу наркотичних речовин, що, згідно з Кораном, є забороненими.

Та й взагалі будь-хто зі справжніх мусульман може підтвердити, що вбивства і викрадення людей не мають нічого спільного з ісламом.

Про мусульман на фронті та поразку Росії. Після 20 років духовного служіння він вирішив повністю змінити своє життя. Зараз Саід – водій-парамедик, який рятує поранених українських воїнів на передовій.

Натомість на поневоленій Ічкерії за часів Рамзана Кадирова практика показових страт стала цілковитою нормою. Під прикриттям віри у Росії формувалися загони терористичного угруповання ІДІЛ, буцімто заради Аллаха по всій країні-терористці створювали підконтрольні Кадирову бандформування, а всі ті російські діячі, хто називає себе муфтіями, свого часу виступили за вбивство цивільних українців.

Кремль відверто підтримував як розвиток "православ'я" у вигляді підконтрольного ФСБ вірування, так і просування фейкових ісламських рухів. При цьому подекуди путінська зграя провокувала міжрелігійні конфлікти, аби жоден із департаментів спецслужби не міг отримати суттєву перевагу. Так, під час святкування Курбан-байрама майже завжди ставалися сутички мусульман із засланими православними активістами та поліцейськими, а, наприклад, у 2014-му році після вбивства Єгора Щербакова самі ж правоохоронці всіляко сприяли масовим заворушенням із побиттям мусульман. То ж нема чого дивуватися тому, що у випадку послаблення влади у Росії одразу проявляються наслідки такої її політики.

Тонка нитка, що утримувала баланс умовного миру між представниками різних конфесій та народностей, почала рватися, а всі проблеми, які штучно створювала Москва, почали вилізати назовні.

І наслідки такої політики ми можемо побачити вже зараз, бо православні у Росії ненавидять мусульман і навпаки, а наміри ФСБшно-ісламського крила посилити свою експансію на всю державу звучать вже цілком відкрито.

Кадировці озброюються

Те ж протистояння, що відбувається на початку квітня у Росії, лише підкреслює наявність конфлікту та готовність обох сторін виступати за свою "правду" зі зброєю в руках. Місцеві мешканці та парафіяни РПЦ надзвичайно активно та подекуди агресивно почали виступати проти будівництва найбільшої в Росії мечеті на узбережжі Святого озера у Москві.

Парафіяни РПЦ виступають проти будівництва мечеті / Фото із росЗМІ

Мовляв, поява у Москві архітектурної споруди мусульман, що у 6 разів більша за храм Христа Спасителя, – то "образа православних". Зрозуміло, що головним аргументом проти забудови в РПЦ називають "знищення святині".

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Справа в тому, що Святе озеро підлеглі патріарха Кіріла "приватизували" через буцімто цілющі властивості води у ньому. Псевдосвященники вигадали, що на місці водоймища, яке утворилося через карстовий провал, нібито колись перебувала церква. Зрозуміло, що всі пошуки хоча б чогось, що б це підтвердило, ніколи не увінчувалися успіхом, однак через розпіарену легенду в побудований вже у сучасні часи собор прибуває чимало паломників.

Додає епічності місцю ще й історія про те, що буцімто у цьому озері заліковували свої рани учасники Куликовської битви. І хоча у 1380 році майже будь-яке більш-менш серйозне поранення в бою означало неминучу загибель, а легкі подряпини загоювалися й без "дивної води", на подібні нюанси в РПЦ, зрозуміло, ніхто уваги не звертає. Адже головне – то красива легенда, яка б приваблювала бажаючих купити побільше свічок та підкинути грошей на храм.

То ж, зрозуміло, поява у цьому нібито святому місці мечеті аж ніяк не зможе завадити православним молитися, однак сильно підкосить церковний бізнес. Допустити подібного ФСБшники аж ніяк не можуть, особливо з урахуванням того, що вони ось-ось можуть втратити свої приходи в Україні, що дорівнюватиме низці повних провалів. Саме через це у секті РПЦ одразу ж організували масштабні "народні збори" із залученням відомих спортсменів та громадських діячів. При цьому православні почали розігрувати "національну карту", заявляючи про те, що "будут стоять до последнего, потому что они – русские".

Дивіться відео з місця збору православних берсерків у Москві:

Зрозуміло, що подібний прояв непокори з боку населення, що платить данину Чечні, не міг пройти осторонь Кадирова та його вбивць. Останні одразу ж записали відповідь православним, у якій навіть не намагалися виглядати цивілізованими людьми. Підлеглі зрадника Ічкерії без зайвих натяків заявили, що їм наплювати, в який бік і проти кого воювати, а за будь-які нападки на іслам вони можуть взяти до рук зброю.

Дивіться відео, на якому кадировці розповідають, що будуть воювати з православними росіянами:

Відреагував на відверто антимусульманські протести й сам Кадиров, який у своїх соцмережах закликав відправити всіх, хто виступає проти будівництва мечеті, воювати проти України. Та ще й обізвав посланців Гундяєва боягузами й провокаторами.



Кадиров фактично виступив проти православних / Скриншот публікації Кадирова у телеграм

Однак на цьому жодна зі сторін не зупинилася, а сам конфлікт навпаки почав переходити в іншу площину. Різноманітні націоналісти почали називати корінне мусульманське населення Росії "мігрантами-мусульманами", розказали про те, як чеченці та інгуші масово закуповують зброю для використання її проти парафіян РПЦ, а також закликали "справжніх патріотів" робити те саме.

Дивіться відео із закликами росіян готуватися до війни з мусульманами:

Кількість розстрілів через віру на фронті точно збільшиться

Так чи інакше, а Кремль опинився у досить незручному становищі, бо коли конфлікт ще не розгорівся та не зачепив чималі маси готових вбивати людей, влада на нього не відреагувала. Відтепер шукати можливості для примирення обох сторін може бути достатньо небезпечно для самого Путіна. Особливо на хвилі аж ніяк не переможної війни, яка затягнулася.

Чи закінчиться ця хвиля народних незадоволень у Росії реально серйозними заворушеннями, передбачити складно, але факт залишається фактом: протистояння православних та мусульман довгий час підігрівав сам Кремль. Не лише словами, але вже й ділом – зовсім невипадково на фоні подібних новин у Татарстані підпалили православний храм.

Дивіться відео з місця підпалу храму РПЦ у Нижньокамську:

До того ж цей конфлікт вже і розпочав відбиватися на фронті, адже всередині загарбницької армії протистояння між кадировцями, зокрема й вихідцями з Кавказу, та "корінними народами" Росії відчувалося ще задовго до відвертих закликів до вбивства іновірців. Ба більше, в який бік не повернула б ситуація на болотах, зупинити розстріли кадировцями росіян ще й через релігійну неприязнь вже буде вкрай складно.

Та й загони "представників російських угруповань" воліють поквитатися з підлеглими Дона "за Чечню". То ж наслідки протистояння церков через ділянку у Москві абсолютно точно призведуть до пролиття крові серед окупантів. Ймовірно, навіть безпосередньо на вулицях російської столиці.