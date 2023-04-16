Велика єдність та любов, – Садовий розповів, як святкують Великдень у Львові
В Україні 16 квітня віряни східного обряду святкують Великдень. Зокрема у Львові містяни відвідують служби у храмах, освячують паски та відзначають велике свято.
Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що зранку з родиною освятив паски після служби Божої.
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Знаємо, як пекти паски по маріупольському та мелітопольському рецептам
Міський голова повідомив, що в Католицькому університеті у Львові традиційно на Великдень влаштовано сніданок для тих, кому найскладніше та найважче.
Також тисячі пасок ми відправили на фронт. І сьогодні буде окремий почастунок для людей, які приїхали до Львова з різних містечок та громад. Ми одною великою громадою прославляємо Воскресіння Ісуса Христа,
– наголосив він.
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Львів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став величезним хабом для тих, хто був змушений покинути свою домівку.
В місті зараз орієнтовно 150 тисяч наших українців. Ми вже знаємо, як пекти паски по маріупольському та мелітопольському рецептам. У Львові є представники майже з усіх регіонів нашої країни, зокрема з містечок, які зараз перебувають в окупації,
– зауважив співрозмовник.
Всі вони чекають, за його словами, коли наші воїни деокупують наші землі, тому що всі хочуть їхати додому.
"Все-таки рідна хата то є святе. Але сьогодні рідний дім для всіх є місто Львів, і тому у нас велика єдність та любов", – наголосив Андрій Садовий.
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