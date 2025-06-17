Після першої молитви українською: у Чернівцях спалахнули сутички між вірянами УПЦ МП та ПЦУ

У центрі Чернівців, біля Свято-Духівського кафедрального собору, спалахнула сутичка між вірянами ПЦУ та УПЦ МП. Віряни Православної церкви України провели першу молитву українською мовою, а віряни УПЦ МП заявили про "захоплення храму".

У Свято-Духівському соборі вперше провели молитву українською мовою, внаслідок цього УПЦ МП вивела своїх вірян на протест. Частина вулиці Головної перекрита, рух транспорту ускладнений. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Чернівецький промінь".

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ПЦУ заявила про "звільнення храму", УПЦ МП – про "захоплення святині"

Єпископ ПЦУ Феогност повідомив про перше богослужіння українською мовою у Свято-Духівському соборі. Священник Роман Грищук назвав це "звільненням з московської окупації".

Водночас в УПЦ МП цю подію назвали захопленням храму – відповідне повідомлення з’явилось у Facebook-спільноті "Вірні Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ".

Люди полізли через паркан Свято-Духівського кафедрального собору в Чернівцях / Відео "Чернівецький промінь"

Очевидці повідомляють, що група людей намагалась проламати ворота храму, втім зробити це не вдалося. Згодом віряни УПЦ МП заблокували частину вулиці Головної – кажуть, що не можуть потрапити до храму.

Люди проламали огорожу / Відео "Чернівецький промінь"

За словами речниці поліції області Кароліни Маришевої, на місці працюють правоохоронці для забезпечення публічного порядку. Рух транспорту в центральній частині міста суттєво ускладнений. За інформацією тролейбусного управління, тролейбуси №3 і №5 тимчасово не курсують, автобуси №1, 8, 15, 15к рухаються в об'їзд – через Садову і Героїв Майдану.

Сутички перемістильсь у двір собору, згодом люди проламали огорожу Свято-Духівського кафедрального собору. Молодики застосували газ проти поліції і намагались розрізати двері собору болгаркою.





Що відбувалося біля Свято-Духівського собору в Чернівцях / Кадр з відео "Чернівецького променя"



Також повідомляють, що внаслідок бійки біля собору є постраждалі. Нагадаємо, усе це відбувається після нічної масової атаки у Києві.



На місці також була поліція / Фото з соцмереж

Що передувало: як храм перейшов до ПЦУ

Конфлікт навколо собору має глибше коріння. 16 лютого понад 2 тисячі чернівчан проголосували за перехід трьох парафій – Свято-Духівського собору, Свято-Миколаївського храму та Свято-Петропавлівської церкви – від УПЦ МП до ПЦУ.

У відповідь у Кафедральному соборі провели альтернативне голосування, під час якого понад 4 500 осіб заявили про бажання залишитися в УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм. У Facebook-спільноті "Orthobuk" це назвали "молитвою за збереження православної святині від іновірців".

Також у лютому парафіяни розпочали цілодобове молитовне стояння в обох храмах – Свято-Миколаївському та Кафедральному. Цей протест триває вже кілька місяців.

Станом на 26 лютого керівником трьох парафій, зокрема Свято-Духівського собору, є Ярослав Бодоряк – єпископ ПЦУ Феогност. Саме його призначили керівником об'єднаної Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ в лютому 2023 року.