Одні з найсильніших у Європі: Зеленський привітав воїнів зі святом Повітряних Сил

Володимир Зеленський привітав воїнів Повітряних Сил з професійним святом, яке щороку відзначають у першу неділю серпня. Глава держави подякував льотчикам, зенітникам, операторам ППО, мобільним вогневим групам та всім військовим, які щодня захищають українське небо.

Зеленський наголосив, що за роки повномасштабної війни Повітряні Сили стали значно сильнішими та здобули унікальний бойовий досвід.

Зеленський привітав Повітряні Сили ЗСУ

Зеленський у зверненні з нагоди Дня Повітряних Сил ЗСУ відзначив внесок усіх підрозділів, які забезпечують оборону українського неба. Президент окремо згадав військових льотчиків, воїнів протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, зенітників, радіотехнічні підрозділи та інженерів. За роки війни українські Повітряні Сили виконали тисячі бойових завдань.

За роки війни наші Повітряні Сили стали значно міцнішими. Ми отримали сучасну бойову авіацію, ефективні системи ППО. Таких систем ще не достатньо, щоб закрити від російських ракет усе наше небо, але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі. І саме завдяки професійності та досвіду наших воїнів, які доводили це вже неодноразово, перехоплюючи найскладніші цілі навіть в умовах дефіциту того чи іншого обладнання,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українські захисники неба працюють у надзвичайно складних умовах, адже Росія регулярно застосовує проти України ракети різних типів, ударні безпілотники та авіаційні засоби ураження.

Україна відзначає День Повітряних Сил: дивіться відео

Наприкінці звернення Володимир Зеленський подякував кожному військовому, який бере участь у захисті повітряного простору України. Також глава держави вшанував пам’ять військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, щороку в першу неділю серпня в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних Сил України – професійне свято військовослужбовців, які захищають повітряний простір держави. Офіційно дату святкування встановили у 2007 році указом президента Віктора Ющенка, хоча історія української військової авіації розпочалася значно раніше.

Повітряні сили ЗСУ як окремий вид військ були створені у 2004 році шляхом об’єднання Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України. До складу цього виду ЗСУ входять винищувальна, бомбардувальна, штурмова, розвідувальна та транспортна авіація, а також зенітні ракетні, радіотехнічні підрозділи та війська спеціального призначення.

Витоки українського військового повітряного флоту сягають періоду Української Народної Республіки – у 1917 році було створено перші авіаційні формування, командувачем яких став полковник-авіатор Віктор Павленко. Після відновлення незалежності України у 1992 році почалося формування власних національних Військово-повітряних сил.

До 2007 року в Україні окремо відзначали День військ протиповітряної оборони, який запровадили у 1997 році за указом президента Леоніда Кучми. Після реформування ці традиції об’єднали у спільне професійне свято Повітряних сил ЗСУ.