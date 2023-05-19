"Підвид політичних тварин": ексголова Дніпропетровської облради Олійник втік за кордон

Колишній голова Дніпропетровської обласної ради та її чинний депутат Святослав Олійник перебуває нині за кордоном і звідти поширює російській наративи.

Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький.

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"Окремий підвид політичних тварин на цій війні – депутати, які втекли за кордон в Європу і звідти проповідують "мірниє пєрєговори" з Росією", – охарактеризував він Олійника.

За словами політичного експерта, після повномасштабного вторгнення депутат вступив до "словацького батальйону".

На увазі мається те, що Олійник має громадянство іншої країни. Кордон він перетинав не з українським паспортом, свідчать поінформовані джерела.

Станом на зараз він і досі не в Україні (може, чекає, коли асвабадітєлі появляться у Дніпрі). Журналісти з Telegraf зв’язалися з цим діячем, щоб запитати, де він. Діяч був не готовий до такого прямого питання, своє місцезнаходження вказувати відмовився і промямлив щось на зразок того, що "має право на перетин кордону відповідно до чинних правил",

– інформує Голобуцький.

За інформацією його джерел, Олійник має нерухомість і банківські рахунки у Словаччині.

З цієї мирної і затишної країни ЄС веде сепаратистську діяльність і закликає до переговорів з Путіним. Так, на початку травня ексголова Дніпропетровської облради опублікував у телеграмі пост із закликом до мирних переговорів – щоб Україна припинила бойові дії і врахувала інтереси Росії,

– розповів він.

Раніше журналіст Денис Казанський так само заявляв, що Олійник з початком повномасштабного вторгнення втік за кордон та ймовірно співпрацює з ворогом.