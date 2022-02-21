Святослав Олійник рік не з'являвся на засіданнях Дніпропетровської облради

Колишній голова та нинішній депутат Дніпропетровської облради Святослав Олійник більше року (з грудня 2020 року) не відвідав жодного засідання обласної ради.

Як зазначає "РБК-Україна", це може бути пов'язане з тим, що щодо Олійника відкрито кілька кримінальних справ, якими займається НАБУ.

"Основні пункти претензій НАБУ до Святослава Олійника – брехня у декларації, ухилення від податків та маса корупційних скандалів. Святослав Олійник також підозрюється в тому, що він приховує свою нерухомість, використовуючи підставних осіб. Одним із таких "підста" став керівник компанії Investment Service Ukraine Іван Герасименко (разом з ним Олійник був кінцевим бенефіціаром ТОВ "Українські медіа системи" та ТОВ "Інвестмент Сервіс Юкрейн"). За деякими даними, на Герасименка оформлено кілька квартир у Києві та Дніпрі, а також вілла на Одещині", – повідомляє видання.

У 2021 році Головне слідче управління Державної фіскальної служби також зайнялося громадянською дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "ухилення від сплати податків, зборів". Святослав Олійник не задекларував майно своєї громадянської дружини Ірини Гунази, але слідчим стало відомо, що вона має багато земельних ділянок у Дніпропетровській та Київській областях, Дніпрі, домоволодіннями у Дніпрі, нежитловими приміщеннями у Павлограді.

За інформацією журналістів, активи Олійника, записані на його дружину, знаходяться також у Словаччині. Гуназа має там будинки, земельні ділянки та бізнес. В Україні з 2015 року їй належить компанія ТОВ "Берег-А" з 2019 року – ТОВ "Власт 2020". А у Словаччині Гуназа володіє компаніями Arograf, s.r.o. та Proxima, s.r.o. На останню зареєстровано кілька земельних ділянок, нежитлову будівлю площею 1019 квадратних метрів, сільськогосподарську будову та земельну ділянку 7117 квадратів.

Як писало словацьке видання Finančné Noviny, Олійник розглядає Словаччину як «запасний аеродром» у разі проблем з українськими податківцями та правоохоронцями.

"Крім того, НАБУ внесло до Реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження щодо приватизації Аульської хлоропереливної станції, до якого як голова облради Святослав Олійник мав безпосереднє відношення. Справу про приватизацію "АХП" кваліфікували за 364 статтею Кримінального кодексу – зловживання владою чи службовим становищем. Якщо вина Святослава Олійника буде доведена у суді, йому загрожує 6 років за ґратами", – повідомляє видання.