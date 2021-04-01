Блаженніший Святослав пояснив, як війна і церква вплинули один на одного

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Блаженніший Святослав розповів про те, як змінилася церква за роки війни на Донбасі. Він наголосив, що УГКЦ відчула себе справді народною.

Джерело:

LB

Українська греко-католицька церква з початку Революції Гідності заявила, що буде з народом. За словами Святослава, він не побоявся погроз Мінкульту у 2013 році.

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Тоді УГКЦ пригрозили зняти з реєстрації, якщо священники і далі перебуватимуть на Майдані. Однак церква наголосила, що стоятиме зі своїм народом попри складні виклики.

Військове капеланство

Святослав наголосив, що капеланство орієнтоване, перш за все, на військовослужбовців, але у "сірій" зоні залишилося багато цивільних людей. Через це там створили 10 душпастирських станиць: від Станиці Луганської до Маріуполя.

Ми справді хотіли зробити все, щоб бути поруч із місцевими людьми, які опинилися в таких драматичних обставинах, не маючи на меті навертати їх до католицької церкви чи займатися прозелітизмом – наші завдання були цілком іншими,
– розповів Блаженніший.

Він пояснив, що УГКЦ намагалася допомогти місцевим мешканцям, які залишилися без тепла у домівках та без засобів для життя.

Допомога переселенцям

Крім того, церква почала займатися допомогою внутрішньо переміщених осіб: "УГКЦ робила все, щоб місцеві мешканці, які бачили, що до них приїхали люди з Донбасу, прийняли їх по-християнськи".

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"Було таке, що у крамницях у селах в Західній Україні завели зошити: переселенці брали потрібні їм продукти, продавець вписувала це у зошит, а люди з села оплачували ці рахунки. Про це мало хто знає", – сказав Святослав.

Згодом, за його словами, ситуація покращилася і ці люди змогли знайти собі роботу на новому місці.

Міжнародна діяльність

Глава УГКЦ наголосив, що постійно говорив про війну в Україні на міжнародних конференціях та зустрічах. За його словами, голос Церкви світ чув краще ніж голос офіційних представників України.

Святослав пригадав пресконференцію, яку він провів у Ватикані відразу після кривавих подій на Майдані.

Я розповів про підпільні міжконфесійні шпиталі, про те, що у Лютеранській кірсі, за 100 метрів від адміністрації Януковича, ми мали підпільний шпиталь, де лікували майданівці. Про те, що у Римсько-католицькій катедрі була операційна,
– сказав Шевчук.

Він додав: "Люди, які це чули, просто уявили собі ту картину: от – престол, на якому приноситься безкровна жертва, а перед ним – операційний стіл, на якому ллється людська кров і лікарі роблять операції, рятуючи молодих хлопців. Це вражало".