У Сєвєредонецьку тривають обстріли, – Верещук про те, чи буде евакуація

Нині, 13 березня, відкриється низка нових "зелених коридорів". Зокрема, з Луганської та Київської областей.

Однак у Сєвєредонецьку досі тривають обстріли. Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

Увага Ворог не пропустив: Верещук про те, чому не спрацював коридор на Запоріжжі

Вона сподівається, що евакуація таки відбудеться. Вже є домовленості з окупантами, які підтвердили ці коридори. Однак, як ми знаємо, слова окупантів не завжди відповідають їхнім діям.

Ми щиро сподіваємось, що обстріли стихнуть, режим припинення вогню буде дотримано і ми розпочнемо вчасно евакуацію людей,

– зазначила Верещук.

Ранковий брифінг Верещук за 13 березня: дивіться відео