У Сєвєродонецьку обстріляли у 2 корпуси лікарні та будівлю "Імпульсу": в області 10 загиблих

Російські окупанти завдали чергових ударів по східній частині України. Бойовики обстріляли будівлі лікарень у Сєвєродонецьку. Обстріляли також і район Попасної - внаслідок обстрілів в області загинуло 10 людей, ще 3 - поранені.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники не припиняють обстрілювати міста, які залишаються під контролем України. Від артилерійського обстрілу у Сєвєродонецьку постраждало 2 будівлі, які належать місцевій лікарні та науково-виробниче об'єднання "Імпульс".

Читайте також Чули літаки, кораблі, всю артилерію, яка летіла над головою, – українка про пекло в Маріуполі

Ванаслідок атак на область загинуло 10 людей. Ще 3 – поранені від бомбардувань.

Сєвєродонецьк продовжують обстрілювати – є жертви / Фото Сергій Гайдай

За словами Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку росіяни з артсистем обстріляли 2 корпуси Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні.

Крім того, окупанти обстріляли будівлю Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання "Імпульс", відомого своїми розробками на увесь світ.

Сєвєродонецьк продовжують обстрілювати – є жертви / Фото Сергій Гайдай

Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще 4 будинки – в Рубіжному, 2 – в Лисичанську,

– повідомив голова Луганської ОВА.

Він заявив, що окупанти завдали щонайменше 2 авіаційних ударів по населених пунктах Попаснянського району.

Руйнувань зазнали 3 будинки у Врубівці, 4 – у Комишувасі, по 2 – у Новозванівці та Троїцькому. 3 – у Тошківці Гірської громади.

Луганщину продовжують обстрілювати – є жертви / Фото Сергій Гайдай

Найбільше від обстрілів постраждали Гірське та Золоте – сумарно по селах окупати завдали удару 15 разів.

Артилерійським обстрілом завдано шкоди 9 будинкам у Гірському та 6 – у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога – чисельні,

– заявив Гайдай.

Від обстрілів страждають багатоквартирні будинки / Фото Сергій Гайдай

Яка ситуація на Луганщині

У черговому вечірньому зверненні голова Луганської ОВА заявив, що під контролем України залишається 10% Луганщини. 3 великих населених пункти та прилеглі громади досі тримають оборону та не підпускають окупантів. Він повідомив, що лише кілька точок залишаються під контролем ЗСУ. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці Рубіжного. Крім того, Збройні Сили України контролюють прилеглі села і селища міського типу.

На Луганщині вдалося відновити мобільний зв'язок. З 15 травня місцеві мешканці нарешті можуть подзвонити своїм рідним та близьким, а люди, які виїхали, дізнатися, що відбувається на Луганщині.

Окупанти продовжують намагатись просунутись на Сході України, зокрема на Луганщині. При цьому вони зазнають значних втрат. Чимало техніки та живої сили росіян Збройним Силам України вдалось знищити, зокрема, під час низки невдалих спроб ворога форсувати річку Сіверський Донець.

Сєвєродонецьк постійно під обстрілами – минулої доби, 16 травня, від атаки окупантів загинуло 10 людей.

Дивіться також: Батальйон рашистів відмовився йти в наступ, – Гайдай про розгром окупантів на Сході