У Сєвєродонецьку російські військові цинічно обстріляли притулок для матерів із дітьми

Жорстокість ворога продовжує вражати. У Сєвєродонецьку агресор обстріляв будинок, де переховувались безліч мам з малюками.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він наголосив: безпечних місць на Луганщині більше немає.

Раніше Росіяни обстрілюють Рубіжне та Сєвєродонецьк: загорілись 12 будинків

Там переховувались матері з малюками, – Гайдай

За словами голови ОВА, працівники закладу та його мешканці в безпеці. Гайдай назвав обстріл "нападом російських звірів на дітей".

В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там,

– написав голова ОВА.

Напередодні ворог бомбардував Маріупольський драмтеатр, де перебували переважно жінки та діти. Не спинило російських військових навіть те, що на закладі було написано великими літерами "діти".

Тим часом Сєвєродонецьк перебуває під постійним ворожим обстрілом. Лише у ніч на 17 березня у місті загорілись 7 будинків.

Зеленський відвідав поранених у лікарні: дивіться відео