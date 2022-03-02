У Сєвєродонецьку снаряд влучив у школу: у цей час у сховищі були люди

Російські окупанти обстріляли місто Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Один зі снарядів агресора влучив у школу.

Обійшлося без жертв

Про обстріл школи повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай. Снаряд влучив у спортивну залу школи №16.

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Під час обстрілу у сховищі школи були люди. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.



У Сєвєродонецьку снаряд влучив у школу / Фото з телеграму Гайдая

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