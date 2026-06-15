Повернення з СЗЧ має бути "білою стрічкою": Міноборони пояснило зміни

Після запуску механізму добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ, який діятиме протягом 100 днів, вже подано 80 рапортів. Наразі командування вже погодило щонайменше 22 із них.

Таку інформацію повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік на брифінгу у Києві, передає 24 Канал.

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Як працює новий механізм повернення з СЗЧ?

Повернення військовослужбовців із СЗЧ стало одним із елементів першого етапу реформи комплектування. Після запуску спрощеного механізму вже подано 80 рапортів на повернення до служби, з яких 22 погоджено.

За його словами, частина військових уже прибула до нових підрозділів. Водночас Мстислав Банік зауважив, що добровольцям більше не потрібно проходити через військову службу правопорядку чи батальйони резерву.

Після подання заявки та її погодження військовою частиною людина має 72 години, щоб прибути до місця служби. Для супроводу учасників програми працює окремий кол-центр, який допомагає на всіх етапах повернення.

До проєкту наразі залучено понад 50 підрозділів. На його думку, військовослужбовці, які перебували в СЗЧ, можуть стати ефективним поповненням для війська, оскільки вже мають бойовий досвід і базову військову підготовку.

Їм пропонують службу в підрозділах із високими показниками бойової результативності та належним рівнем забезпечення. Банік додав, що перелік підрозділів, які беруть участь у програмі, оновлюватиметься щомісяця.

Заступник міністра оборони пояснив. що до нього включатимуть насамперед військові частини, які демонструють найкращі результати на полі бою, а також належать до числа найефективніших підрозділів Сил оборони.

Повернення в СЗЧ у нас буде якраз з такою певною білою стрічкою, коли людина може повернутися, і ця біла стрічка для поліції, для ВСП, для блокпостів завжди є підтвердженням того, що ця людина знаходиться в процесі повернення із СЗЧ до війська,

– каже посадовець.

Зауважимо, наразі відомство фокусується на комплектації піхотних та штурмових посад. Тому запроваджують різні види контрактів для служби у ЗСУ, ГУР, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії, ДПСУ та СБУ.