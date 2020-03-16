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      Та нам плювати, – Путін про введення санкцій проти Росії через Україну

      - Читать новость на русском
      Путін прокоментував продовження санкцій проти РФ / Getty Images

      ЄС офіційно продовжив санкції щодо 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій через агресію в Україні. Однак президенту РФ Володимиру Путіну на байдуже на усі санкції.

      Путін заявив, що Росія втратила десь 50 мільярдів доларів, але "країна стільки ж заробила", повідомляє ТАСС.

      Детальніше Євросоюз продовжив санкції проти Росії

      Та плювати на них, на ці санкції,
      – сказав Путін.

      Він додав, що Росія втратила багато грощшей на імпортозаміщення. За словами лідера Кремля, РФ почала виробляти такі продукти і технології, яких раніше не було або "їх просто забули і втратили".

      Більше того, Путін вважає, що ситуація йде на користь, бо це диверсифікує економіку Росії.

      Європейський Союз офіційно продовжив на пів року дію санкцій щодо росіян, юридичних осіб та сепаратистів, яких підтримує Кремль. Порушникам територіальної цілісності України заморожено активи та заборонено в'їзд до ЄС.

      Раніше ЄС, США та Канада ввели санкції проти росіян, які організовували так звані вибори у Криму.

      Що відомо про санкції про РФ через анексію Криму?США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Вони передбачають замороження активів та співпраці. Детальніше – читайте тут. 

      Загалом ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії. Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Україна – Росія Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Криму Володимир Путін Санкції Новини Росії
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