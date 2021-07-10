Таджикистан сколихнув потужний землетрус: є загиблі

На території Таджикистану зафіксували землетрус. Сила підземних поштовхів в його епіцентрі склала 5 – 6 балів. Внаслідок стихії загинули 5 осіб.

Через землетрус загинули жителі сільської джамоати Лангар Шох Таджікабадского району. Водночас двоє дітей отримали поранення, їх госпіталізували.

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"10 липня 2021 року о 07:14 на території країни було зареєстровано землетрус", – повідомили у пресслужбі комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану.

Землетрус зруйнував житлові будинки

Епіцентр землетрусу був розташований за 165 кілометрів на північний схід від Душанбе і 21 кілометр на схід від Раштського району. Сила підземних у столиці країни склала 2 – 3 бали.

Також в селах Хазорчашма та Ярхаб підземні поштовхи завдали шкоди 7 житловим будинкам, в селах Шарх і Сарі Шухон – 12. Наразі влада Таджикистану оцінює збитки від стихійного лиха.