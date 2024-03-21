Чи падав літак у Таганрозі: росіяни видали версію про "планове випалювання рослинності"

У російському Таганрозі 21 березня очевидці повідомляли про густий сірий дім, а також ширили інформацію про нібито падіння літака. Однак згодом росіяни повідомили, що, мовляв, причина вогню була іншою.

Зокрема, російські окупанти казали, що вогонь у Таганрозі буцімто спалахнув через "випалювання рослинності". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Таганрозі було "планове випалювання рослинності"

У регіональному головному управлінні російського міністерства надзвичайних ситуацій повідомили, що інформація про падіння літака у Таганрозі у районі аеродрому та Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу ім. Г.М. Берієва буцімто не відповідає дійсності.

Російські рятувальники наголосили, що, мовляв, "приводів для занепокоєння немає".

У Неклінівському районі проходять планові випалювання рослинності. Виїздів на передбачувану пожежу у Таганрозі не зафіксовано,

– сказали в російському мнс.

Цю інформацію також підтвердили у регіональному пресцентрі мнс. Крім того, один із російських співрозмовників, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що у Неклінівському районі начебто горів очерет. Жодних подій іншого роду не зафіксовано.

Попри це все, росіяни так і не надали доказів, що дійсно у Таганрозі горів очерет, а не упав літак. А сам дим бачили у кількох районах російського міста.

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