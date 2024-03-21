Чи падав літак у Таганрозі: росіяни видали версію про "планове випалювання рослинності"
У російському Таганрозі 21 березня очевидці повідомляли про густий сірий дім, а також ширили інформацію про нібито падіння літака. Однак згодом росіяни повідомили, що, мовляв, причина вогню була іншою.
Зокрема, російські окупанти казали, що вогонь у Таганрозі буцімто спалахнув через "випалювання рослинності". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Таганрозі було "планове випалювання рослинності"
У регіональному головному управлінні російського міністерства надзвичайних ситуацій повідомили, що інформація про падіння літака у Таганрозі у районі аеродрому та Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу ім. Г.М. Берієва буцімто не відповідає дійсності.
Російські рятувальники наголосили, що, мовляв, "приводів для занепокоєння немає".
У Неклінівському районі проходять планові випалювання рослинності. Виїздів на передбачувану пожежу у Таганрозі не зафіксовано,
– сказали в російському мнс.
Цю інформацію також підтвердили у регіональному пресцентрі мнс. Крім того, один із російських співрозмовників, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що у Неклінівському районі начебто горів очерет. Жодних подій іншого роду не зафіксовано.
Попри це все, росіяни так і не надали доказів, що дійсно у Таганрозі горів очерет, а не упав літак. А сам дим бачили у кількох районах російського міста.
Раніше казали про падіння літака у Таганрозі
- Вдень 21 березня російські телеграм-канали повідомляли, що в районі аеродрому у Таганрозі бачили сірий густий дим. Деякі з очевидців заявили про падіння літака.
- За даними росіян, спочатку у місті почули гучний вибух. Після цього на місці подій утворилася потужна пожежа і дим.
- Варто зазначити, що окупанти все ж таки повідомляли, що "палає очерет", однак згодом у мережі стали писати, що міг впасти літак, тому і загорілась трава. Також росіяни заявили, що на місце подій прибув вертоліт з рятувальниками.
- Цікаво, що російські пабліки приблизно в цей же час заявили про вибухи у Сімферопольському районі. Вони повідомили, що загадкові гучні звуки фіксували у селі Кам'янка. Крім того, за даними окупантів в тимчасово анексованому Сімферопольському районі почалася пожежа, а на місце вирушили рятувальники.