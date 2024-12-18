У Таганрозі знайшли креативний спосіб, як розповісти росіянам правду про ціну війни в Україні

У Таганрозі (Ростовська область) з’явилася креативна ініціатива, що розповсюджується через QR-коди. Їх сканування веде на сайт, який містить матеріали про справжню ціну війни, яку розв'язав Путін в Україні.

Незвичайні QR-коди можна зустріти на одному з автобусів, який курсує містом та рекламних стендах. Також на сайті, який відкривається після сканування, можна залишити контакти, щоб приєднатися до руху спротиву.

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Як росіяни в Таганрозі дізнаються правду про ціну війни в Україні

З вересня 2024 року в центральному районі Таганрога активно працює маршрутний автобус №30, на якому розміщені оголошення з QR-кодами.

Автобус №30 з QR-кодом у Таганрозі / Фото Надане 24 Каналу

Кожен, хто сканує код, потрапляє на сайт, що містить змістовні матеріали про витрати на війну проти України, а також скільки військових втратила російська армія. Зауважимо, що Таганрог – не маленьке місто, там проживають понад 250 тисяч громадян.

Також на сайті є можливість залишити свої контакти, щоб почати змінювати Росію на краще, або ж просто заробити.

На сайті можна залишити свої контакти / Фото Надане 24 Каналу

Такі ж оголошення з QR-кодами були помічені і на рекламних стендах у ліфтах багатоповерхівок Таганрога.

Рекламний стенд в Таганрозі / Фото Надане 24 Каналу