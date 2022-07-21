44 роки – це не 70, – Зеленський

Аби переконати українців, що з ним все в порядку, Зеленський записав відеозвернення. На ньому видно, що президент у доброму здоров'ї й сидить у своєму кабінеті.

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Зеленський зазначив, що за фейком стоять російські спецслужби.

Я перебуваю у кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ще ніколи не почував,

– запевнив президент.

Він наголосив, що має погану новину для тих, хто запускає такі фейки. Адже в такому ж міцному стані зараз перебувають 40 мільйонів українців.

"При всій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70", – підкреслив президент. Ймовірно, так він порівняв свій вік з російським президентом владіміром путіним.

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